منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا

استفز السنغالي ساديو ماني ورفاقه منتخب مصر قبل اللقاء المرتقب بينهما في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر ساديو ماني ورفاقه خلال التدريبات يشاورون على “جيوبهم” في إشارة لعدم قدرة لاعبي منتخب مصر في تحقيق الفوز عليهم.

ويحاول منتخب السغال إرسال رسالة لمحمد صلاح بأنهم دائما يحققون الفوز في اللقاءات التي تجمعهم خلال السنوات الماضية وعدم قدرة الفراعنة على إقصائهم.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة مصيرية وقوية مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

يدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها خلال الأدوار الماضية، إذ أظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وانضباطًا تكتيكيًا واضحًا تحت قيادة حسام حسن. ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال الخبرات الكبيرة داخل صفوف المنتخب، إلى جانب العناصر الشابة، من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

مواجهة نارية أمام السنغال

تشكل مباراة مصر والسنغال قمة كروية أفريقية من العيار الثقيل، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير في البطولة. ويتميز المنتخب السنغالي بالقوة البدنية والسرعة والمهارات الفردية، ما يجعل المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفراعنة الدفاعية والهجومية على حد سواء.

موعد مباراة مصر والسنغال

من المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة السابعة مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب بن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير داخل القارة الأفريقية وخارجها.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة مصر والسنغال عبر قناة beIN Sports Max 1، مع استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين، لتقديم تغطية شاملة قبل وبعد اللقاء.