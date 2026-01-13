قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
حلم التتويج.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا
متى صيام يوم 27 رجب 2026؟.. اغتنمه بعد 70 ساعة من الآن
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
رياضة

حلم التتويج.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة مصيرية وقوية مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب. 

وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم، حيث يطمح الفراعنة إلى مواصلة المشوار نحو اللقب القاري واستعادة الأمجاد الأفريقية.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها خلال الأدوار الماضية، إذ أظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وانضباطًا تكتيكيًا واضحًا تحت قيادة حسام حسن. ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال الخبرات الكبيرة داخل صفوف المنتخب، إلى جانب العناصر الشابة، من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

مواجهة نارية أمام السنغال

تشكل مباراة مصر والسنغال قمة كروية أفريقية من العيار الثقيل، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير في البطولة. ويتميز المنتخب السنغالي بالقوة البدنية والسرعة والمهارات الفردية، ما يجعل المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفراعنة الدفاعية والهجومية على حد سواء.

موعد مباراة مصر والسنغال

من المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب بن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير داخل القارة الأفريقية وخارجها.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة مصر والسنغال عبر قناة beIN Sports Max 1، مع استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين، لتقديم تغطية شاملة قبل وبعد اللقاء.

حلم التأهل إلى النهائي

يأمل عشاق الكرة المصرية أن ينجح منتخبهم في تجاوز عقبة السنغال، ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب جديد يضاف إلى سجل البطولات القارية، في واحدة من أقوى نسخ كأس الأمم الأفريقية


 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية منتخب السنغال

