منتخب مصر يتوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب السنغال، المقررة إقامتها في السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وخاض منتخب الفراعنة، تدريبه الأخير بمدينة أغادير، قبل السفر في الثامنة مساء اليوم إلى مدينة طنجة، على أن يختتم تدريباته غداً استعداداً لمواجهة السنغال، في طنجة.

وشارك في مران منتخب مصر، جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي توجه أمس إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.