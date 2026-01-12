منتخب مصر يواجه السعودية وإسبانيا وديًا في قطر استعدادًا لكأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، وذلك في إطار حرص الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر.

وتأتي هاتان المباراتان بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، وضمن برنامج الإعداد المعتمد والمتفق عليه، بهدف رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه الدائم على توفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب الوطني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، والظهور بالشكل اللائق في الاستحقاقات الدولية المقبلة.