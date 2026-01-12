مصر تواجه إسبانيا وديا في قطر خلال هذا الموعد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية دولية تجمع بين منتخبي مصر وإسبانيا، والمقرر لها يوم 30 مارس المقبل، ضمن الأجندة الدولية.

وتقام المواجهة على ملعب أحمد بن علي في قطر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن اختيار موعد المباراة يأتي بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية لنهائي كأس العالم، الذي جمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا وأُقيم على الأراضي القطرية.

مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر وإسبانيا

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ لم يسبق أن التقى المنتخبان سوى مرة واحدة فقط، كانت في الثالث من يونيو عام 2006، على ملعب «مارتينيز فاليرو» بمدينة إلتشي الإسبانية، وانتهت حينها بفوز المنتخب الإسباني بهدفين دون مقابل، حملا توقيع راؤول جونزاليس وخوسيه أنطونيو رييس.

ويستضيف اللقاء ملعب أحمد بن علي، أحد الملاعب التي احتضنت منافسات كأس العالم الأخيرة، حيث يتسع لنحو 45 ألف متفرج، واستلهم تصميمه من مفهوم «بيت الشعر» الذي يعكس التراث البدوي في قطر ومنطقة الخليج. وسبق للملعب أن استضاف سبع مباريات خلال مونديال قطر، من بينها مواجهة في دور الـ16.

وتُعد المباراة اختبارًا قويًا للمنتخب المصري أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة بشغف كبير.