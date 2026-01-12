الغندور يشارك الترتيب العالمي لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

شارك الإعلامي خالد الغندور، الترتيب العالمي للمنتخبات العربية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "منتخب مصر أصبح رقم ٣١ عالميا والمغرب ٨ أفضل منتخب في العالم والجزائر ٢٨ عالميا".

وحجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.