عن عمر يناهز 72 عاما.. رحيل أسطورة كرة القدم الفرنسية

توفي رولان كوربيس، المدرب السابق لنادي مارسيليا، والشخصية صاحب الكاريزما في كرة القدم الفرنسية، والذي أصبح محللًا رياضيًا بارزًا، عن عمر يناهز 72 عامًا.

ولم تكشف إذاعة RMC، التي كان يعمل بها كوربيس، عن سبب الوفاة في بيان صدر يوم الاثنين بالتنسيق مع عائلته.

وُلد كوربيس في مرسيليا، وتدرّج في أكاديمية النادي. كان مدافعًا قويًا، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بثنائية الدوري والكأس الفرنسيين عام 1972، وعاد إلى النادي في أواخر التسعينيات كمدرب.

كلاعب، فاز أيضًا بلقبين في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا مع موناكو.

وقال نادي مرسيليا في رثائه: "كان كوربيس مرسيليًا أصيلًا، وجسّد كرة القدم الشعبية والديناميكية. كانت لكنته المميزة تُضفي على كلماته الصريحة والمباشرة، والتي غالبًا ما كانت تعكس حماسته وصدقه الدائم".

حظي كوربيس بمسيرة تدريبية حافلة، حيث عمل في فرنسا وخارجها، ولا سيما في بوردو، ولانس، ومونبلييه، واتحاد الجزائر.

ومن أبرز محطات مسيرته عودة مذهلة قادها لمارسيليا. ففي عام ١٩٩٨، كان فريقه متأخرًا بنتيجة ٤-٠ على أرضه أمام مونبلييه، لكنه انتفض ليحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة ٥-٤.

كان كوربيس مولعًا بالمقامرة، وعاش مع كونتيسة إيطالية لفترة، وعاش حياة مضطربة. وفي عام ١٩٩٦، أُصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق نار على رئيس نادٍ فرنسي خارج الملعب. كما تورط كوربيس في قضايا قانونية وحُكم عليه بالسجن.

وقال ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، إن كرة القدم الفرنسية فقدت برحيل كوربيس "خبيرًا بارعًا في كرة القدم وخباياها، بل وفي اللعبة نفسها".

كان شخصيةً شغوفةً بحق. وفي السنوات الأخيرة، اختار أن ينقل هذا الشغف عبر الميكروفون، بأسلوبه الخاص في التعبير.

منذ عام ٢٠٠٥، عمل مستشارًا في إذاعة RMC، حيث كان يُعلق على أخبار كرة القدم.

وقالت RMC: “كان شغفه جليًا في لكنته المارسيلية المميزة، وفي تواصله المباشر مع المستمعين. كانت لديه حرية في التعبير، حافظت على لغة المشجعين، وشاركتهم أسئلتهم ومشاعرهم. وقد نجح بشكل خاص في الحفاظ على ودّه وقربه من الناس، مع الحرص في الوقت نفسه على تقديم محتوى قيّم.”