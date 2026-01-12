قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عن عمر يناهز 72 عاما.. رحيل أسطورة كرة القدم الفرنسية

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

توفي رولان كوربيس، المدرب السابق لنادي مارسيليا، والشخصية صاحب الكاريزما في كرة القدم الفرنسية، والذي أصبح محللًا رياضيًا بارزًا، عن عمر يناهز 72 عامًا.

ولم تكشف إذاعة RMC، التي كان يعمل بها كوربيس، عن سبب الوفاة في بيان صدر يوم الاثنين بالتنسيق مع عائلته.

وُلد كوربيس في مرسيليا، وتدرّج في أكاديمية النادي. كان مدافعًا قويًا، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بثنائية الدوري والكأس الفرنسيين عام 1972، وعاد إلى النادي في أواخر التسعينيات كمدرب.

كلاعب، فاز أيضًا بلقبين في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا مع موناكو.

وقال نادي مرسيليا في رثائه: "كان كوربيس مرسيليًا أصيلًا، وجسّد كرة القدم الشعبية والديناميكية. كانت لكنته المميزة تُضفي على كلماته الصريحة والمباشرة، والتي غالبًا ما كانت تعكس حماسته وصدقه الدائم".

حظي كوربيس بمسيرة تدريبية حافلة، حيث عمل في فرنسا وخارجها، ولا سيما في بوردو، ولانس، ومونبلييه، واتحاد الجزائر.

ومن أبرز محطات مسيرته عودة مذهلة قادها لمارسيليا. ففي عام ١٩٩٨، كان فريقه متأخرًا بنتيجة ٤-٠ على أرضه أمام مونبلييه، لكنه انتفض ليحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة ٥-٤.

كان كوربيس مولعًا بالمقامرة، وعاش مع كونتيسة إيطالية لفترة، وعاش حياة مضطربة. وفي عام ١٩٩٦، أُصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق نار على رئيس نادٍ فرنسي خارج الملعب. كما تورط كوربيس في قضايا قانونية وحُكم عليه بالسجن.

وقال ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، إن كرة القدم الفرنسية فقدت برحيل كوربيس "خبيرًا بارعًا في كرة القدم وخباياها، بل وفي اللعبة نفسها".

كان شخصيةً شغوفةً بحق. وفي السنوات الأخيرة، اختار أن ينقل هذا الشغف عبر الميكروفون، بأسلوبه الخاص في التعبير.

منذ عام ٢٠٠٥، عمل مستشارًا في إذاعة RMC، حيث كان يُعلق على أخبار كرة القدم.

وقالت RMC: “كان شغفه جليًا في لكنته المارسيلية المميزة، وفي تواصله المباشر مع المستمعين. كانت لديه حرية في التعبير، حافظت على لغة المشجعين، وشاركتهم أسئلتهم ومشاعرهم. وقد نجح بشكل خاص في الحفاظ على ودّه وقربه من الناس، مع الحرص في الوقت نفسه على تقديم محتوى قيّم.”

رولان كوربيس مارسيليا كرة القدم الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المسقعة

طريقة عمل المسقعة القرديحي بمذاق احترافي

الجيوب الأنفية

مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد