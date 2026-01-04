إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي وافقت على الأرض البديلة المقترحة لإقامة المشروع الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة الكلاسيكو، أن الخطوة المتبقية تتمثل في توقيع العقود الرسمية، والتي سيتم الانتهاء منها عقب عودة حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، من رحلته العلاجية في فرنسا.

وأضاف أن مجلس الإدارة يترقب عودة رئيس النادي لحسم الإجراءات النهائية بشكل رسمي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الزمالك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأرض البديلة، في إطار خطة الإدارة لتطوير البنية التحتية للنادي خلال المرحلة المقبلة.