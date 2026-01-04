توفير سيولة مالية.. الزمالك يسعى لصرف مستحقات لاعبيه لتجنب فسخ العقود

أكد الإعلامي جمال الغندور أن هناك محاولات من مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير سيولة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الغندور، خلال تصريحاته لبرنامجه «ستاد المحور»، أن تحرك الإدارة جاء لصرف جزء من مستحقات الرباعي شيكوبانزا، وخوان بيزيرا، وآدم كايد، وعدي الدباغ، خوفًا من فسخ تعاقدهم مع النادي، في ظل اقتراب المهلة القانونية الخاصة بصرف الرواتب.

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 – 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25 – 21

الشوط الثاني: 25 – 20

الشوط الثالث: 25 – 21

وشهدت المباراة غياب كل من شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة؛ حيث يعاني شريف الشرقاوي من جزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.