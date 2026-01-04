قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«شطة» يفتح النار على الاتحاد الأفريقي: «خضعتم لأندية أوروبا.. ولا يهمكم مصلحة القارة»
شطة: كاف لم ينفذ وصية عيسى حياتو.. وأدعو إيتو ودروجبا للتدخل لمنع هذا القرار
دعمًا للمكفوفين .. «إدارة سلامة المرضى ببني سويف» تُسجّل المستندات الطبية بطريقة برايل
قبل مناقشته بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الضريبة العقارية وزيادة قيمة الإعفاء
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
رياضة

ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري

علا محمد

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن حالة من الحزن والاستياء تسيطر على لاعبي الشباب بنادي الزمالك، عقب المستوى غير المرضي الذي ظهروا عليه خلال مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر وانتهت بخسارتهم بثلاثية نظيفة .

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن يشعر عددًا من اللاعبين الشباب بالضيق بسبب طريقة الدفع بهم بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد، دون أي تمهيد أو تجهيز مسبق، وهو ما وضعهم تحت ضغط كبير داخل الملعب.

ويرى اللاعبون، أنهم تم «تسليمهم للجمهور» في ظروف صعبة، الأمر الذي انعكس سلبًا على حالتهم النفسية، خاصة وأنهم كانوا يتطلعون للحصول على الفرصة، ولكن في أجواء أفضل تساعدهم على الظهور بشكل يليق بإمكاناتهم.

وأكد الغندور أن اللاعبين لا يرفضون المشاركة أو تحمل المسؤولية، لكنهم كانوا يتمنون إعدادًا أفضل قبل الظهور في مواجهة قوية وتحت أنظار الجماهير.

