ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن حالة من الحزن والاستياء تسيطر على لاعبي الشباب بنادي الزمالك، عقب المستوى غير المرضي الذي ظهروا عليه خلال مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر وانتهت بخسارتهم بثلاثية نظيفة .

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن يشعر عددًا من اللاعبين الشباب بالضيق بسبب طريقة الدفع بهم بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد، دون أي تمهيد أو تجهيز مسبق، وهو ما وضعهم تحت ضغط كبير داخل الملعب.

ويرى اللاعبون، أنهم تم «تسليمهم للجمهور» في ظروف صعبة، الأمر الذي انعكس سلبًا على حالتهم النفسية، خاصة وأنهم كانوا يتطلعون للحصول على الفرصة، ولكن في أجواء أفضل تساعدهم على الظهور بشكل يليق بإمكاناتهم.

وأكد الغندور أن اللاعبين لا يرفضون المشاركة أو تحمل المسؤولية، لكنهم كانوا يتمنون إعدادًا أفضل قبل الظهور في مواجهة قوية وتحت أنظار الجماهير.