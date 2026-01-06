من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تواصل مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي خلال الساعات الماضية ، وذلك في إطار التحركات الجارية لحل أزمة مستحقات لاعبي الفريق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن حسين لبيب أكد لجون إدوارد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن هذا الملف يُعد أولوية قصوى لإدارة النادي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه رغم تواجد حسين لبيب في فرنسا للاطمئنان على حالته الصحية، فإنه لا يزال على تواصل دائم مع المسؤولين عن ملف الكرة داخل النادي، ويتابع أزمة المستحقات بشكل مباشر لضمان إنهائها في أسرع وقت.