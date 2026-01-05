عاش الزمالك بجمهوره وتاريخه .. ايمن يونس يحتفي بذكرى تأسيس النادي ١١٥

احتفل ايمن يونس لاعب الزمالك السابق بمرور ١١٥ عاما علي تاسيس نادي الزمالك



وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كل سنه و نادينا طيب في تاريخ يوم تأسيسه..كل سنه وكل نجوم تاريخ نادي الزمالك طيبين ..كل سنه وكل جمهورنا عبر تاريخه طيبين و دائما انتوا درع الزمالك..عاش الزمالك بنجومه وتاريخه وجمهوره

في الخامس من يناير لا يحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسه فحسب بل يستحضر فصولا كاملة من تاريخ الرياضة المصرية كيان امتد عمره 115 عاما ظل خلالها شاهدًا على تحولات الزمن وصانعا للمجد وحاضرا بقوة في الوعي الرياضي والوطني.

الزمالك لم يكن يوما مجرد نادي ينافس على البطولات بل مؤسسة رياضية عريقة تشكلت هويتها عبر الأجيال وارتبط اسمها بالقيم والعراقة والإنجاز لتبقى القلعة البيضاء أحد أعمدة الكرة المصرية ورمزا خالدا لا يغيب عن منصات التتويج ولا عن ذاكرة التاريخ.

في مثل هذا اليوم.. كيف ولد الزمالك؟

في 5 يناير عام 1911، تأسس نادي الزمالك على يد المحامي البلجيكي جورج مرزباخ رئيس إحدى المحاكم المختلطة في مصر آنذاك في فترة كانت تشهد احتكارا بريطانيا واضحا للأندية الرياضية الكبرى والتي اقتصرت عضويتها على الإنجليز وأفراد الجاليات الأجنبية ما جعل انضمام المصريين إليها شبه مستحيل.

جاءت فكرة مرزباخ ثورية في زمنها حيث كان هدفه إنشاء نادي رياضي يجمع بين المصريين والأجانب المقيمين في مصر ليولد النادي تحت اسم "نادي قصر النيل"، كحالة فريدة ومختلفة عن المشهد الرياضي السائد في الوقت الذي كان فيه النادي الأهلي – منذ تأسيسه عام 1907 – معبرًا عن الهوية الوطنية الخالصة ومقاومة الاحتلال.