قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاش الزمالك بجمهوره وتاريخه .. ايمن يونس يحتفي بذكرى تأسيس النادي ١١٥

الزمالك
الزمالك
منار نور

احتفل ايمن يونس لاعب الزمالك السابق بمرور ١١٥ عاما علي تاسيس نادي الزمالك


وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"  كل سنه و نادينا طيب في تاريخ يوم تأسيسه..كل سنه وكل نجوم تاريخ نادي الزمالك طيبين ..كل سنه وكل جمهورنا عبر تاريخه طيبين و دائما انتوا درع الزمالك..عاش الزمالك بنجومه وتاريخه وجمهوره

في الخامس من يناير لا يحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسه فحسب بل يستحضر فصولا كاملة من تاريخ الرياضة المصرية كيان امتد عمره 115 عاما ظل خلالها شاهدًا على تحولات الزمن وصانعا للمجد وحاضرا بقوة في الوعي الرياضي والوطني.

الزمالك لم يكن يوما مجرد نادي ينافس على البطولات بل مؤسسة رياضية عريقة تشكلت هويتها عبر الأجيال وارتبط اسمها بالقيم والعراقة والإنجاز لتبقى القلعة البيضاء أحد أعمدة الكرة المصرية ورمزا خالدا لا يغيب عن منصات التتويج ولا عن ذاكرة التاريخ.

في مثل هذا اليوم.. كيف ولد الزمالك؟
في 5 يناير عام 1911، تأسس نادي الزمالك على يد المحامي البلجيكي جورج مرزباخ رئيس إحدى المحاكم المختلطة في مصر آنذاك في فترة كانت تشهد احتكارا بريطانيا واضحا للأندية الرياضية الكبرى والتي اقتصرت عضويتها على الإنجليز وأفراد الجاليات الأجنبية ما جعل انضمام المصريين إليها شبه مستحيل.

جاءت فكرة مرزباخ ثورية في زمنها حيث كان هدفه إنشاء نادي رياضي يجمع بين المصريين والأجانب المقيمين في مصر ليولد النادي تحت اسم "نادي قصر النيل"، كحالة فريدة ومختلفة عن المشهد الرياضي السائد في الوقت الذي كان فيه النادي الأهلي – منذ تأسيسه عام 1907 – معبرًا عن الهوية الوطنية الخالصة ومقاومة الاحتلال.

ايمن يونس الزمالك تاسيس الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

ترشيحاتنا

جانب من الحريق

5 مصابين.. النيران تلتهم 6 آلاف متر بحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

أرشيفية

محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل طفل قليوب

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢)

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل بدر 2

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد