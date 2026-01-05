طارق يحيى عن تعاقد الزمالك مع ميكالي: هو إحنا ناقصين إيقاف قيد

رد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، على أنباء تعاقد الزمالك مع روجيرو ميكالي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لأحمد عبد الرؤوف

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الزمالك لن يستطيع أن يدفع راتب التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، ولا أعلم لماذا التفكير في التعاقد مع مدرب أجنبي في ظل هذه الظروف

واضاف: سمعة الزمالك في فيفا أصبحت سيئة والزمالك مش حمل إيقاف قيد جديد، والزمالك في حاجة إلى إدارة حكيمة.

وتابع: اسم الزمالك أكبر من أي شئ ويجيب فلوس أكتر زي الأرز ، ادارة الزمالك لا تعلم الأفكار التي تفيد وتزيد دخل نادي الزمالك في هذه الفترة



وواصل: هناك رجال أعمال في مجلس الزمالك الحالي وناجحين في أعمالهم الخاصة أين نادي الزمالك من هذا الفكر

واختتم: كيف ان الزمالك سيموت وهو حصل على بطولتين الموسم الماضي، الزمالك لن يموت في ظل وجود جماهيره واسمه وطوال تواجد أبناءه لن يموت الزمالك وضد هذا المصطلح وازمة ارض اكتوبر تتمثل في عدم الادارة الرشيدة من المجالس السابق لنادي الزمالك