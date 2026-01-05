واقف على التجديد.. محمد السيد يطلب العودة للمشاركة مع الزمالك

محمد السيد لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك طلب العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، معربًا عن رغبته في تجديد تعاقده مع النادي وذلك بعد تجميده بقرار مجلس الإدارة في الفترة الماضية بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أبدى مرونة كبيرة في المفاوضات، في انتظار موقف الإدارة الفني والمالي.

فى نفس السياق تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك باستمرار حارس المرمى محمد صبحي ضمن صفوف الفريق، ورفض بشكل قاطع أي عروض يتم تلقيها لرحيله خلال الفترة الحالية.

واعتبرت إدارة نادي الزمالك محمد صبحي أحد العناصر الأساسية في خطط الجهاز الفني، وأن النادي يسعى للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وعدم التفريط في الركائز الأساسية.