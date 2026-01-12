ممر شرفي من موظفي فندق إقامة منتخب مصر بأغادير قبل التوجه لـ طنجة

أقام عمال الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخب مصر الوطني اليوم الإثنين ممر شرفي خلال مغادرة الفراعنة الكبار مدينة أغادير متوجهين إلي طنجة بالمغرب.

ووجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني وبقية بعثة الفراعنة الكبار التحية لعمال الفندق خلال الممر الشرفي.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب السنغال بعد غد الأربعاء فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عقب الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي.