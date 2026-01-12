أنباء عن اجتماع بين وزير الرياضة ومجلس الزمالك حول الأرض البديلة

ترددت أنباء قوية عن عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، من أجل تسليمهم ارض نادى الزمالك البديلة ، بعد سحب وزارة الإسكان الأرض القديمة التى كانت مقرها فى حدائق أكتوبر .

ومن المقرر أن تكون أرض الزمالك الجديدة بجوار مقر القرية الذكية فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وفى نطاق مطار سفنكس ، وربما يكون هناك ارض إضافية فى منطقة التجمع الخامس.

ويسعى مجلس نادى الزمالك للحصول على امتيازات مالية إضافية من أجل سرعة بناء النادى الجديد والبدء سريعا فى الاستثمارات المالية التى كان مقرر إقامتها فى المقر الارض المسحوبة ، وذلك من أجل سرعة تدفق الموارد المالية للنادى والصرف على فريق الكرة وباقى أنشطة النادى .