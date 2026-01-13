نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء فخر مسيرتي.. ومنتخب مصر قادر على إقصاء السنغال

أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن انتماءه للقلعة البيضاء يُعد أفضل شيء حدث في مسيرته الكروية، مشددًا على أن الزمالك سيظل جزءًا أصيلًا من تاريخه وحياته الرياضية.

وقال عبد الحليم في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك: “انتمائي لنادي الزمالك هو أفضل شيء حدث في حياتي، فهو الكيان الذي صنع اسمي وحقق لي أهم لحظات مسيرتي”.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن هدفه الشهير في مرمى البلاستيك، قائلًا: “هدفي في البلاستيك يُعد الأفضل في مسيرتي، وكان سببًا مباشرًا في تتويج الزمالك بلقب الدوري، وربنا منحني القوة والتركيز في هذه اللحظة التاريخية”.

كما كشف عبد الحليم عن دوره في اكتشاف الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، موضحًا: “كنت أول من اختبر محمد صبري وطالبت بقيده في الزمالك، وكنت واثقًا من قدراته الفنية وأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق”.

وعن منتخب مصر، أبدى عبد الحليم ثقته في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: “منتخب مصر قادر على عبور عقبة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام كوت ديفوار”.

وأضاف: “مباراة كوت ديفوار كانت واحدة من أفضل مباريات المنتخب في البطولة، حيث نجح اللاعبون في غلق مفاتيح لعب الأفيال وفرض أسلوبهم داخل الملعب”.

واختتم عبد الحليم تصريحاته بالتأكيد على أن الروح والانضباط التكتيكي هما سر تفوق منتخب مصر في الأدوار الإقصائية، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية تقف دائمًا خلف المنتخب في كل المواقف.