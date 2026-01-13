قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
دعاء الرزق بالمال الكثير في أواخر رجب.. بـ13 كلمة تكن أغنى الخلق
رياضة

مصر والسنغال الأبرز.. مواعيد نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

رباب الهواري

تشهد منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 اهتمامًا كبيرًا من جماهير كرة القدم في القارة الأفريقية، مع اقتراب تحديد طرفي المباراة النهائية المنتظرة يوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري.

 وتبرز في هذا الدور مواجهتان من العيار الثقيل تجمعان بين منتخبات مصر والسنغال، وكذلك المغرب ونيجيريا، في صراع قوي على بطاقتي التأهل للنهائي.

مواجهتان ناريتان على أبواب النهائي

تترقب الجماهير بشغف المباراتين، حيث يعد نصف النهائي مرحلة الحسم التي تجمع أقوى الفرق في القارة. ويعتبر هذا الدور اختبارًا حقيقيًا للمنتخبات الأربعة التي أثبتت جدارتها بالصعود إلى هذا المستوى المتقدم من البطولة، ما يعد الجماهير بليلة كروية مليئة بالإثارة والندية والتشويق.

موعد مباراة مصر والسنغال

تنطلق مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تبدأ في السادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي. وتعد هذه المباراة من أبرز لقاءات البطولة نظرًا للتنافس التاريخي بين المنتخبين وقوة الأداء المتوقع من اللاعبين.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا

أما اللقاء الثاني في نصف النهائي، فيجمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، فيما تبدأ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.
 

القنوات الناقلة للمباريات
 

تتطلع الجماهير العربية والإفريقية لمتابعة المباراتين عبر القنوات الناقلة الرسمية للبطولة، للاستمتاع بكرة قدم مميزة تليق بحجم البطولة وقيمة المنتخبات المشاركة، مع متابعة كل لحظة حاسمة في الصراع على الوصول إلى النهائي


 

