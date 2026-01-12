بعد استفزاز السنغال.. عقوبات صارمة لمواجهة الليزر فى كأس أمم إفريقيا

أعلنت شركة الطيران الوطنية السنغالية عن نيتها تقديم إقامة مدفوعة التكاليف بالكامل في المغرب للمشجع السنغالي الشهير محمد ساليو ندياي المعروف باستخدام الليزر خلال مباراة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وذلك لحضور مواجهة أسود التيرانجا ضد الفراعنة بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

ووفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف فإن دخول الليزر في المباريات الخاضعة تحت عباءته فى بطولات كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يعاقب عليه بغرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى إقامة مباريات بدون جمهور، ومنع المشجعين من دخول الملاعب، وتضاعف العقوبة للتكرار.

العقوبات تطبق أيضا على الأندية والمنتخبات بسبب إهمال مسؤوليها والمشجعين وتشمل غرامات مالية قد تصل لمئات الآلاف وإيقاف مباريات أو حرمان من المدرجات لفترات طويلة حسب لوائح الفيفا والكاف.

وخاض منتخب السنغال الملقب بـ أسود التيرانجا تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب مصر الوطني في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب السنغال في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الأربعاء فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب السنغال إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عقب الفوز على مالي بهدف دون رد.