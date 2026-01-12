زرعت عقلية الانتصار.. شبانة يكشف عن بند مثير في لائحة منتخب مصر بأمم إفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر نجح في ترسيخ مفهوم الانضباط والطموح داخل صفوف الفراعنة، من خلال لائحة داخلية تعكس عقلية الانتصار والرغبة في تحقيق الإنجاز خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن لائحة منتخب مصر تتضمن بندًا مهمًا ينص على عدم صرف أي مكافآت مالية للاعبين إلا بعد التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس بوضوح وجود تفكير احترافي يركز على تحقيق الأهداف قبل الحديث عن المكافآت.

وأوضح أن هذه اللائحة لا تهدف فقط إلى التحفيز المادي، بل لعبت دورًا كبيرًا في زرع روح التحدي والإصرار بين اللاعبين، وهو ما انعكس بشكل واضح على أدائهم داخل الملعب، وحماسهم الكبير للفوز، وقدرتهم على تجاوز الضغوط والصعوبات.

وأشار شبانة إلى أن هذه العقلية الجماعية والانضباطية كانت أحد أسباب الظهور القوي لمنتخب مصر، مؤكدًا أن التركيز على الهدف الأساسي، وهو تحقيق نتائج إيجابية والتقدم في البطولة، جاء قبل أي اعتبارات أخرى.