بشير التابعي: حسام حسن كان جريئا أمام كوت ديفوار.. والشناوي لا بديل عنه

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن اتخذ قرارًا جريئًا وصعبًا بالاعتماد على حسام عبدالمجيد في مواجهة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان أحد أسباب الظهور القوي للاعب خلال المباراة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن طريقة اللعب التي اعتمد عليها حسام حسن ساهمت بشكل كبير في تألق حسام عبدالمجيد.

وتابع:« حاس عبدالمجيد لازم يعمل تمثال لحسام حسن، تقديرًا للدور الذي لعبه المدرب في ظهوره بهذا المستوى».

وشدد نجم الزمالك السابق على أنه لا بديل عن محمد الشناوي في تشكيل منتخب مصر، مؤكدًا ثقته الكاملة في حارس الأهلي، قائلاً: «حتى لو إيده مقطوعة، الشناوي لازم يكون موجود»

وأوضح التابعي أن حسام حسن تطور كثيرًا وأصبح «مدرب تقيل»، ونجح في إعادة إمام عاشور إلى مستواه الحقيقي، رغم استبداله في بداية مباراة زيمبابوي، إلا أن اللاعب عاد بقوة وكان نجم مواجهة كوت ديفوار.

وأضاف أن الجهاز الفني نجح أيضًا في إعادة حسام عبدالمجيد للواجهة، ليقدم مباراة مميزة ويتألق أمام أحد أقوى منتخبات القارة.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لحسام حسن وثقته في قدرته على قيادة المنتخب، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين ـ باستثناء بعض الأسماء ـ أقل فنيًا من الجيل الذي لعب تحت قيادة حسن شحاتة، لكنه قادر على تحقيق نتائج إيجابية بروح قتالية وانضباط تكتيكي.