إسلام صادق يشيد بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

أشاد الإعلامي إسلام صادق بالأداء الذي قدمه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بروح قتالية وشخصية مختلفة تحت قيادته.

وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ حسام حسن قاد المنتخب الوطني للمربع الذهبي لأمم إفريقيا بأداء وروح قتالية ويقترب من التأهل إلى المباراة النهائية..ظهر بشكل مختلف " .

حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي علي حساب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية.

وتأهل بجانب مصر كلا من السنغال والمغرب ونيجيريا لتنافسون على بطاقتي التأهل لدور نهائي بطولة أمم أفريقيا.

ليصادف أن المنتخبات الأربعة المتأهلة تمتلك بين صفوفها لاعب حقق لقب الأفضل في أفريقيا منذ 2017 وحتى الان

‏ 2017و2018 محمد صلاح “ مصر”

‏2019 و2022 ساديو ماني “السنغال”

‏2023: فيكتور اوسيمين “ نيجيريا”

‏ 2024: أديمولا لوكمان “نيجيريا”

‏ 2025: أشرف حكيمي “ المغرب”



