صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم

حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي علي حساب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية.

وتأهل بجانب مصر كلا من السنغال والمغرب ونيجيريا لتنافسون على بطاقتي التأهل لدور نهائي بطولة أمم أفريقيا.

ليصادف أن المنتخبات الأربعة المتأهلة تمتلك بين صفوفها لاعب حقق لقب الأفضل في أفريقيا منذ 2017 وحتى الان

‏ 2017و2018 محمد صلاح “ مصر”

‏2019 و2022 ساديو ماني “السنغال”

‏2023: فيكتور اوسيمين “ نيجيريا”

‏ 2024: أديمولا لوكمان “نيجيريا”

‏ 2025: أشرف حكيمي “ المغرب”

وتحمل مباريات دور نصف نهائي أمم أفريقيا مواجهة بين محمد صلاح وساديو ماني من جديد بينما يقود حكيمي أمال المغرب أمام أوسيمين بجانب مباراة النهائي أيضا.

منتخب مصر ضد كوت ديفوار

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.