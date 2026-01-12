قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
بعد وداع كأس أمم إفريقيا 2025.. حصيلة مقلقة للكرة الجزائرية منذ 2023

إسراء أشرف

ودع منتخب الجزائر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مراكش الكبير ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة، حجز المنتخب النيجيري بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، في مواجهة مرتقبة تُقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

ويمثل الخروج من ربع نهائي نسخة 2025 استمرارًا لسلسلة الإخفاقات التي تلاحق الكرة الجزائرية منذ عام 2023، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية المشاركة في البطولات القارية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وعلى صعيد المنتخبات، فشل "محاربو الصحراء" في تجاوز دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، قبل أن يتكرر السيناريو بالخروج المبكر من نسخة 2025، إلى جانب الإقصاء من بطولات أخرى مثل كأس العرب 2025، وكأس إفريقيا للمحليين في العام ذاته، فضلًا عن النتائج المخيبة التي حققتها منتخبات الفئات السنية تحت 17 و20 و23 عامًا.

وعلى مستوى الأندية، عانت الفرق الجزائرية من تراجع واضح في مشاركاتها القارية خلال الفترة الأخيرة، مع غياب المنافسة الحقيقية على الألقاب الإفريقية، ما يعكس أزمة شاملة في منظومة كرة القدم الجزائرية.

وتضع هذه النتائج المتتالية الكرة الجزائرية أمام ضرورة مراجعة شاملة لمسارها الفني والإداري، بحثًا عن حلول تعيد بريقها القاري وتضعها مجددًا في مصاف المنتخبات والأندية المنافسة على البطولات الإفريقية.

