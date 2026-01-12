بعد وداع كأس أمم إفريقيا 2025.. حصيلة مقلقة للكرة الجزائرية منذ 2023

ودع منتخب الجزائر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مراكش الكبير ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة، حجز المنتخب النيجيري بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، في مواجهة مرتقبة تُقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

ويمثل الخروج من ربع نهائي نسخة 2025 استمرارًا لسلسلة الإخفاقات التي تلاحق الكرة الجزائرية منذ عام 2023، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية المشاركة في البطولات القارية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وعلى صعيد المنتخبات، فشل "محاربو الصحراء" في تجاوز دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، قبل أن يتكرر السيناريو بالخروج المبكر من نسخة 2025، إلى جانب الإقصاء من بطولات أخرى مثل كأس العرب 2025، وكأس إفريقيا للمحليين في العام ذاته، فضلًا عن النتائج المخيبة التي حققتها منتخبات الفئات السنية تحت 17 و20 و23 عامًا.

وعلى مستوى الأندية، عانت الفرق الجزائرية من تراجع واضح في مشاركاتها القارية خلال الفترة الأخيرة، مع غياب المنافسة الحقيقية على الألقاب الإفريقية، ما يعكس أزمة شاملة في منظومة كرة القدم الجزائرية.

وتضع هذه النتائج المتتالية الكرة الجزائرية أمام ضرورة مراجعة شاملة لمسارها الفني والإداري، بحثًا عن حلول تعيد بريقها القاري وتضعها مجددًا في مصاف المنتخبات والأندية المنافسة على البطولات الإفريقية.