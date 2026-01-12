كاف يعلن تفاصيل الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي ستقام يوم غد بمشاركة 12 منتخبآ

ويشارك في قرعة الدور التمهيدي الأول بكأس الأمم الأفريقية 12 منتخبا هم الأقل في تصنيف فيفا بنظام خروج المغلوب.

وتقام غدا قرعة الدور التمهيدي الأول بين الفرق الأقل في تصنيف فيفا في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

سيكون نظام الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب

وستُقسّم الفرق إلى تصنيفين :

- التصنيف الأول:

منتخبات : ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيو

- التصنيف الثاني:

منتخبات: تشاد، ساو تومي وبرينسيب ، جيبوتي، الصومال، جزر السيشل ، إريتريا

يواجه كل فريق من التصنيف الأول فريقًا من التصنيف الثاني، وتستضيف منتخبات الأقل تصنيفًا مباراة الذهاب.