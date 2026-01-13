الغندور يكشف مصير جراديشار وأشرف داري في الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور موقف الأهلي من جراديشار وأشرف دراي خلال فترة الانتقال الشتوي الحالية.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي يدرس فسخ عقد أشرف داري وتقسيط مستحقاته ويقنع جراديشار بالرحيل لأي نادٍ مصري



وفي سياق آخر دخل النادي الأهلي في أزمة مع المدافع المغرب أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد محاولات الإطاحة به خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الأهلي في التخلص من راتب أشرف داري وترك مكان شاغر في قائمة المحترفين الأجانب للتعاقد مع لاعب جديد في ظل إصابات داري المتكررة.

ورفض أشرف داري، مدافع الأهلي الرحيل عن الفريق وتمسك بفسخ التعاقد مع حصوله على قيمة راتبه بالكامل.