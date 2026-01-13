خالد الغندور: عرض مودي ناصر لاعب إنبي على الأهلي لتدعيم خط الوسط

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب مودي ناصر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تم عرضه على إدارة النادي الأهلي لتدعيم خط وسط الأحمر في الميركاتو الشتوي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن مودي ناصر تم عرضه على مجلس إدارة النادي الأهلي من أحد وكلاء اللاعبين، والنادي يستطلع رأي توروب لمعرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمه.

واختتم، من المقرر أن يحسم الأهلي موقفه من ضم اللاعب من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي فتح باب المفاوضات مع أحمد صبيحة لاعب إنبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي فتح المفاوضات عن طريق أحمد فتحي وصبحية برحب بشكل كبير للانضمام إلى صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي.

واختتم، صبيحة يمتلك عرضين من البنك الأهلي والاتحاد السكندري، وسيحسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.