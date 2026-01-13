قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
حلم التتويج.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا
متى صيام يوم 27 رجب 2026؟.. اغتنمه بعد 70 ساعة من الآن
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد الغندور: عرض مودي ناصر لاعب إنبي على الأهلي لتدعيم خط الوسط

مودي ناصر
مودي ناصر
يارا أمين

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب مودي ناصر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تم عرضه على إدارة النادي الأهلي لتدعيم خط وسط الأحمر في الميركاتو الشتوي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن مودي ناصر تم عرضه على مجلس إدارة النادي الأهلي من أحد وكلاء اللاعبين، والنادي يستطلع رأي توروب لمعرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمه.

واختتم، من المقرر أن يحسم الأهلي موقفه من ضم اللاعب من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي فتح باب المفاوضات مع أحمد صبيحة لاعب إنبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي فتح المفاوضات عن طريق أحمد فتحي وصبحية برحب بشكل كبير للانضمام إلى صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي.

واختتم، صبيحة يمتلك عرضين من البنك الأهلي والاتحاد السكندري، وسيحسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

خالد الغندور الغندور مودي ناصر نادي إنبي النادي الأهلي

