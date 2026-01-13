كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحركات النادي الأهلي لإعادة ترتيب قائمة الفريق، وتخفيف الأعباء المالية، تمهيدًا لإجراء تغييرات فنية خلال المرحلة المقبلة

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الأهلي يدرس فسخ عقد أشرف داري وتقسيط مستحقاته ويقنع جراديشار بالرحيل لأي نادٍ مصري”.

ومن ناحية أخرى أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي نجح في إقناع اللاعب جراديشار بفكرة الرحيل خلال الفترة الحالية، والانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأوضح الغندور خلال برنامج استاد المحور أن نادي سيراميكا كليوباترا يُعد الأقرب للتعاقد مع اللاعب، في ظل قناعة إدارة النادي بإمكانياته الفنية، إلا أن الأزمة تكمن في عدم قدرة سيراميكا على تحمّل راتب اللاعب أو دفع مقابل مادي مباشر للنادي الأهلي.

وأشار إلى أن سيراميكا يرى أن ضم جراديشار قد يخدم الأهلي أيضًا من خلال حل أزمة قائمة اللاعبين الأجانب، وهو ما قد يدفع النادي للموافقة على صيغة انتقال تتضمن دفع مبلغ مالي للاعب يصل إلى 400 ألف دولار، بالتوازي مع إتمام صفقة انتقال مروان عثمان من سيراميكا إلى الأهلي