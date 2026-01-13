قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. نقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز إلى استاد برج العرب

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تقرر رسميًا نقل مباراة النادي الأهلي أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، بدلًا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي كما كان مخططًا لها في وقت سابق.

أعمال صيانة تمنع إقامة اللقاء في استاد القاهرة

وجاء قرار نقل المباراة بعد إخطار رسمي من مسئولي هيئة استاد القاهرة لإدارة النادي الأهلي، يفيد بعدم القدرة على استضافة اللقاء المقرر إقامته يوم 23 يناير الجاري، بسبب استمرار أعمال الصيانة والتطوير داخل الاستاد، وعدم جاهزية أرضية الملعب في الموعد المحدد.

خطاب رسمي للأهلي بشأن جاهزية الملعب

وأكد مسئولو استاد القاهرة، في خطابهم المرسل إلى النادي الأهلي، أن أرضية الملعب تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة، بما يضمن جاهزيتها بالشكل اللائق لاستضافة المباريات المحلية والقارية، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.


 

برج العرب بديلًا مناسبًا لاستضافة اللقاء

وبناءً على ذلك، استقرت الجهات المعنية بالتنسيق مع النادي الأهلي على إقامة المباراة على استاد برج العرب، الذي يُعد من الملاعب الجاهزة لاستضافة اللقاءات الكبرى، وسبق أن احتضن العديد من مباريات الأهلي في البطولات الأفريقية والمحلية دون أي معوقات تنظيمية.

الأهلي يستعد لمواصلة مشواره الأفريقي

ويواصل الأهلي استعداداته بقوة لمواجهة يانج أفريكانز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب القاري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك ترتيبات الحضور الجماهيري، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتماد استاد برج العرب كملعب رسمي لاستضافة اللقاء


 

الاهلي يانج افريكانز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الصلاة

ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد