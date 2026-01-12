برنامج إعداد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي برنامج اعداد فريقه بمواجهة يانج افريكانز المقرر لها 23 يناير الجاري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبية راحة سلبية أمس ثم عاد الفريق للتدريبات اليوم ثم يخوض مواجهة طلائع الجيش ببطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر ان يمنح الجهاز الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل ان يعود للتدريبات والتي ستشهد عودة اليو ديانج للإنتظام في التدريبات.

ومن المقرر ان ينتظم اللاعبين الدوليين الموجودين مع المنتخب الوطني في بطولة امم افريقيا بالمغرب يوم 20 او 21 يناير الجاري .

تفاصيل مران الاهلي

أنتظم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم اليوم بعد أنتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب.

وعاد بن رمضان وفق الموعد المحدد له، بعد أن قام الجهاز الفني بمنحه راحة لعدة أيام عقب انتهاء مشاركته مع ‏منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية.‏

وشارك بن رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر

كما أنتظم أحمد عبد القادر وعمر كمال، لاعبا الفريق شاركا في التدريبات الجماعية للفريق بصورة تدريجية، بعد ان تعافي الأول من إصابته بآلام في أسفل العضلة الخلفية، بينما تعافى عمر كمال من الإصابة بآلام في الحوض، وبدأ كل منهما ‏العودة بصورة تدريجية إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

كان الأهلي قد فاز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.‏

ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس القادم، في إطار منافسات بطولة كأس ‏عاصمة مصر.‏