تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

برنامج إعداد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي
عبدالحكيم أبو علم

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي برنامج اعداد فريقه بمواجهة يانج افريكانز المقرر لها 23 يناير الجاري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال أفريقيا.
وكان الجهاز الفني قد منح لاعبية راحة سلبية أمس ثم عاد الفريق للتدريبات اليوم ثم يخوض مواجهة طلائع الجيش ببطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الماضي.
ومن المقرر ان يمنح الجهاز الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل ان يعود للتدريبات والتي ستشهد عودة اليو ديانج للإنتظام في التدريبات.
ومن المقرر ان ينتظم اللاعبين الدوليين الموجودين مع المنتخب الوطني في بطولة امم افريقيا بالمغرب يوم 20 او 21 يناير الجاري .

تفاصيل مران الاهلي
أنتظم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم اليوم بعد أنتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب.
وعاد بن رمضان وفق الموعد المحدد له، بعد أن قام الجهاز الفني بمنحه راحة لعدة أيام عقب انتهاء مشاركته مع ‏منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية.‏
وشارك بن رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر 
كما أنتظم أحمد عبد القادر وعمر كمال، لاعبا الفريق شاركا في التدريبات الجماعية للفريق بصورة تدريجية، بعد ان تعافي الأول من إصابته بآلام في أسفل العضلة الخلفية، بينما تعافى عمر كمال من الإصابة بآلام في الحوض، وبدأ كل منهما ‏العودة بصورة تدريجية إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏
كان الأهلي قد فاز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.‏
ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس القادم، في إطار منافسات بطولة كأس ‏عاصمة مصر.‏

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

المسقعة

طريقة عمل المسقعة القرديحي بمذاق احترافي

الجيوب الأنفية

مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

