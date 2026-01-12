قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كفاية| طلب عاجل من مصطفى بكري بتغيير الحكومة كاملة
تأجيل حجز الوحدات السكنية .. وهذه المواعيد الجديدة
لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن
القبض على المتهم بتهشيم سيارة شخص بسبب خلافات على أولوية المرور
طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية
أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل عمر كمال عبد الواحد
السيطرة على حريق في غرفة للكهرباء ملاصقة لمدرسة بأكتوبر.. صور
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا توجد خيام كافية لأهالي القطاع
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خطة الأهلي لميركاتو الشتاء.. تفاصيل

محمد مجدي افشة
محمد مجدي افشة
عبدالحكيم أبو علم

كثفت إدارة الكرة بالأهلي من مفاوضاتها لحسم صفقات الانتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم بناء علي رؤية الدنماركي ييس توروب المدير الفني .
ووضعت إدارة الكرة بالأهلي خطة لحسم 6 صفقات علي الأقل في ميركاتو الشتاء بينهم عمرو الجزار ويوسف بلعمري الذي تم التعاقد معهم فعليا.
وتسعي إدارة الكرة لضم محمد مخلوف من المصري ومروان عثمان من سيراميكا كليوباترا بجانب مهاجم أجنبي وثنائي تحت السن.
ووافقت إدارة الكرة علي اعارة محمد مجدي افشة الي الإتحاد السكندري ولديه موافقة مبدئية علي خروج احمد رضا ايضا ولكن لم يتم حسم موقفه حتي الأن.

تفاصيل مران الاهلي
أنتظم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم اليوم بعد أنتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب.
وعاد بن رمضان وفق الموعد المحدد له، بعد أن قام الجهاز الفني بمنحه راحة لعدة أيام عقب انتهاء مشاركته مع ‏منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية.‏
وشارك بن رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر 
كما أنتظم أحمد عبد القادر وعمر كمال، لاعبا الفريق شاركا في التدريبات الجماعية للفريق بصورة تدريجية، بعد ان تعافي الأول من إصابته بآلام في أسفل العضلة الخلفية، بينما تعافى عمر كمال من الإصابة بآلام في الحوض، وبدأ كل منهما ‏العودة بصورة تدريجية إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏
كان الأهلي قد فاز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.‏
ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس القادم، في إطار منافسات بطولة كأس ‏عاصمة مصر.‏

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الأرصاد

استقرار نسبي.. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن حالة الطقس

محمود مسلم

محمود مسلم عن انتخاب هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب رغم كونه من المعينين: لا يعيبه

علي الدين هلال

علي الدين هلال: الحوار الوطني ناقش تغيير النظام الانتخابي.. والأحزاب الكبرى رفضت

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

