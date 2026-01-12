خطة الأهلي لميركاتو الشتاء.. تفاصيل

كثفت إدارة الكرة بالأهلي من مفاوضاتها لحسم صفقات الانتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم بناء علي رؤية الدنماركي ييس توروب المدير الفني .

ووضعت إدارة الكرة بالأهلي خطة لحسم 6 صفقات علي الأقل في ميركاتو الشتاء بينهم عمرو الجزار ويوسف بلعمري الذي تم التعاقد معهم فعليا.

وتسعي إدارة الكرة لضم محمد مخلوف من المصري ومروان عثمان من سيراميكا كليوباترا بجانب مهاجم أجنبي وثنائي تحت السن.

ووافقت إدارة الكرة علي اعارة محمد مجدي افشة الي الإتحاد السكندري ولديه موافقة مبدئية علي خروج احمد رضا ايضا ولكن لم يتم حسم موقفه حتي الأن.

تفاصيل مران الاهلي

أنتظم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم اليوم بعد أنتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب.

وعاد بن رمضان وفق الموعد المحدد له، بعد أن قام الجهاز الفني بمنحه راحة لعدة أيام عقب انتهاء مشاركته مع ‏منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية.‏

وشارك بن رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر

كما أنتظم أحمد عبد القادر وعمر كمال، لاعبا الفريق شاركا في التدريبات الجماعية للفريق بصورة تدريجية، بعد ان تعافي الأول من إصابته بآلام في أسفل العضلة الخلفية، بينما تعافى عمر كمال من الإصابة بآلام في الحوض، وبدأ كل منهما ‏العودة بصورة تدريجية إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

كان الأهلي قد فاز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.‏

ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس القادم، في إطار منافسات بطولة كأس ‏عاصمة مصر.‏