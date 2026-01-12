نتائج مميزة لإسكواش الأهلي في بطولة إنجلترا ببرمنجهام

حرصت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الاهلي علي الاشادة بلاعبي ولاعبات اسكواش النادي بعد النتائج المميزة في بطولة انجلترا المفتوحه التي أقيمت فى برمنجهام وشارك بها 66 لاعبًا ولاعبة من مصر في مختلف المراحل السنية.

شهدت البطولة منافسات قوية للغاية، حيث توج سيف الدين رفاعي بالميدالية الذهبية في منافسات تحت 19 سنة ناشئين، بينما حصل آدم رجب على الميدالية الفضية، كما أحرز فاروق محمد وحبيبة رزق لقبي بطولتي تحت 17 سنة، وحصل على المركز الثاني تحت 15 سنة علي عبد الفتاح، وفي المركز الرابع تحت 13 سنة ناشئات جاءت اللاعبة ليلى محمد محسن، وفي منافسات الناشئين احتل إياد الشاعر المركز الخامس، وجاء في المركز الثاني تحت 13 سنة آدم محمد رجب، فيما حصدت ديانا محمد المركز التاسع تحت 11 سنة ناشئات.

ومن جانبه عبر محمد عباس الريدي رئيس جهاز الإسكواش بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة لعناصر الفريق، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس المكانة العالمية التي تحتلها مصر والنادي الأهلي في رياضة الإسكواش، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات.

ويقود جهاز إسكواش الأهلي محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًّا، ومدربو الفريق يوسف هشام، وأحمد الدمرداش، وكريم مجدي، ويوسف حامد، ومدير إداري خالد بسيم، وأحمد سمير وأحمد جابر، ومحمد علاء إداريين.

