خالد الغندور: الأهلي فاوض إنبي لضم صبيحة.. والنادي لا يمانع رحيله

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي فتح باب المفاوضات مع أحمد صبيحة لاعب إنبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي فتح المفاوضات عن طريق أحمد فتحي وصبحية برحب بشكل كبير للانضمام إلى صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي.

واختتم، صبيحة يمتلك عرضين من البنك الأهلي والاتحاد السكندري، وسيحسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

رحيل جراديشار

ومن ناحية أخرى أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي نجح في إقناع اللاعب جراديشار بفكرة الرحيل خلال الفترة الحالية، والانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأوضح الغندور خلال برنامج استاد المحور أن نادي سيراميكا كليوباترا يُعد الأقرب للتعاقد مع اللاعب، في ظل قناعة إدارة النادي بإمكانياته الفنية، إلا أن الأزمة تكمن في عدم قدرة سيراميكا على تحمّل راتب اللاعب أو دفع مقابل مادي مباشر للنادي الأهلي.

وأشار إلى أن سيراميكا يرى أن ضم جراديشار قد يخدم الأهلي أيضًا من خلال حل أزمة قائمة اللاعبين الأجانب، وهو ما قد يدفع النادي للموافقة على صيغة انتقال تتضمن دفع مبلغ مالي للاعب يصل إلى 400 ألف دولار، بالتوازي مع إتمام صفقة انتقال مروان عثمان من سيراميكا إلى الأهلي