شبانة: الأهلي حسم صفقتين.. واستمرار التحركات لتدعيم الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه على عدد من الصفقات الجديدة، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التحركات داخل سوق الانتقالات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن الأهلي حسم صفقة يوسف بلعمري بشكل نهائي، موضحًا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم تأجيله لحين رحيل أحد اللاعبين الأجانب عن قائمة الفريق، مشيرًا إلى أن أشرف داري هو الأقرب لمغادرة القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الأهلي أنهى كذلك اتفاقه على ضم عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، لتدعيم الخط الخلفي، في ظل سعي الجهاز الفني لتعزيز الخيارات الدفاعية.

وتطرق شبانة إلى مفاوضات الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بشأن ضم مروان عثمان، موضحًا أن إدارة سيراميكا اشترطت الحصول على أحد لاعبي الأهلي الكبار، مثل طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات، إلى جانب لاعب آخر، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الأهلي.

وأوضح أن رد الأهلي تمثل في إنهاء إعارة أحمد بيكهام، مع دخول محمد عبد الله ضمن الصفقة بدلًا من التخلي عن أحد نجوم الفريق الأساسيين.

وأشار شبانة إلى أن مطالب سيراميكا جاءت بدافع الطموح، خاصة في ظل تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري، وهو ما جعل إدارة النادي تطلب لاعبًا من الأسماء الكبيرة داخل الأهلي.

واختتم شبانة حديثه بالإشادة بإمكانيات مروان عثمان، مؤكدًا أنه يبلغ من العمر 23 عامًا ونشأ في قطاع ناشئي سيراميكا كليوباترا، متسائلًا في الوقت نفسه عن عدم نجاح الأهلي في تصعيد مهاجم بنفس الكفاءة من قطاع الناشئين الخاص به، رغم الإمكانيات الكبيرة المتوفرة داخل النادي.