بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

يضرب منتخب مصر ، موعدا ناريا جديدا مع منتخب السنغال، مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

ميزة فريدة تميز الفراعنة في القارة السمراء

وينفرد منتخب مصر بميزة استثنائية خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما أصبح المنتخب الوحيد في البطولة الذي تضم قائمته لاعبين مولودين داخل البلاد فقط، دون وجود أي لاعب ولد خارج مصر.

ويعكس هذا الأمر اعتماد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على عناصر نشأت وتدرجت داخل المنظومة الكروية المصرية، في ظاهرة نادرة على مستوى المنتخبات الإفريقية المشاركة، خاصة في ظل اتجاه العديد من المنتخبات للاعتماد على لاعبين مزدوجي الجنسية أو محترفين وُلدوا خارج أوطانهم الأصلية.

ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والسودان في المرتبتين التاليتين بعد منتخب مصر، من حيث الاعتماد الأكبر على لاعبين مولودين داخل البلاد، إلا أن قائمتيهما تضمان عناصر ولدت خارج الحدود، على عكس الفراعنة الذين حافظوا على هوية محلية خالصة.

مصر منتخب مصر منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

