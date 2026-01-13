4 نجوم.. لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري

يعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إصابات عديدة قبل مواجهة نظيره المصري البورسعيدي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة الرباعي عمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعلي عبد المجيد ويوسف وائل "فرنسي" لاعبو الفريق خلال مواجهة زد التي أقيمت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد طبيب الزمالك على تعرض عمر جابر لإصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حالته.

وأوضح طبيب الفريق أن أحمد عبد الرحيم "إيشو" تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة، في حين تعرض علي عبد المجيد لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ولفت طبيب الزمالك إلي أن يوسف وائل الشهير بلقب فرنسي اشتكي من إصابة بشد في عضلة السمانة.