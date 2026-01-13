اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعددا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس عاصمة مصر.

وحصل لاعبو الزمالك على راحه سلبية من التدريبات أمس بعد الخسارة أمام زد بنتيجة هدف دون رد في بطولة كأس العاصمة.

استعدادات الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة كأس عاصمة مصر 2025/2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري مساء يوم الخميس 15 يناير 2026، في ختام مباريات مرحلة المجموعات، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفريقين.

توقيت المباراة حسب المدن المختلفة

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

ستكون شبكة قنوات أون سبورت هي الناقل الرسمي لمباراة الزمالك والمصري في كأس العاصمة، إذ تتمتع بحقوق بث جميع مباريات المسابقة بشكل حصري، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتتيح القناة للمشاهدين متابعة المباراة مباشرة مع تغطية كاملة لما قبل وبعد اللقاء، من تحليلات واستوديوهات فنية.