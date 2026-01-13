قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعددا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس عاصمة مصر.

وحصل لاعبو الزمالك على راحه سلبية من التدريبات أمس بعد الخسارة أمام زد بنتيجة هدف دون رد في بطولة كأس العاصمة.

استعدادات الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة كأس عاصمة مصر 2025/2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري مساء يوم الخميس 15 يناير 2026، في ختام مباريات مرحلة المجموعات، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفريقين.

توقيت المباراة حسب المدن المختلفة

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

ستكون شبكة قنوات أون سبورت هي الناقل الرسمي لمباراة الزمالك والمصري في كأس العاصمة، إذ تتمتع بحقوق بث جميع مباريات المسابقة بشكل حصري، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتتيح القناة للمشاهدين متابعة المباراة مباشرة مع تغطية كاملة لما قبل وبعد اللقاء، من تحليلات واستوديوهات فنية.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك تدريبات الزمالك المصري البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال- ارشيفي

المكتب الإعلامي الحكومي : الاحتلال ارتكب 1193 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات و39 مخبأ عسكريا أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات و39 مخبأ عسكريا أوكرانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

المستشار الألماني: العالم يشهد الأيام والأسابيع الأخيرة من حكم النظام الإيراني

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد