الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة كأس عاصمة مصر 2025/2026.

 ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء يوم الخميس 15 يناير 2026، في ختام مباريات مرحلة المجموعات، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفريقين.

توقيت المباراة حسب المدن المختلفة

تم تحديد موعد مباراة الزمالك ضد المصري على النحو التالي:

  • الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

ستكون شبكة قنوات أون سبورت هي الناقل الرسمي لمباراة الزمالك والمصري في كأس العاصمة، إذ تتمتع بحقوق بث جميع مباريات المسابقة بشكل حصري، سواء داخل مصر أو خارجها. وتتيح القناة للمشاهدين متابعة المباراة مباشرة مع تغطية كاملة لما قبل وبعد اللقاء، من تحليلات واستوديوهات فنية.

تردد قناة أون سبورت على نايل سات

لمتابعة المباراة بدقة عالية، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة أون سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

  • التردد: 11861
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500


 

