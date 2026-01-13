ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي

أعرب المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي عن فخره الكبير بترشيح اسمه لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، مؤكدًا أن هذا الترشيح يُعد شرفًا عظيمًا لأي مدرب، نظرًا للتاريخ العريق الذي يمتلكه النادي وجماهيريته الجارفة داخل مصر وخارجها على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضح أن اسم الزمالك وحده كفيل بمنح أي مدرب دافعًا إضافيًا للعمل والطموح.

حقيقة المفاوضات مع الزمالك

وخلال حديثه عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، كشف ميكالي عن وجود تواصل ومحادثات بالفعل مع مسؤولي نادي الزمالك في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي. وأشار إلى أن المفاوضات لم تكن بالقدر الكافي من الجدية التي تضمن إتمام التعاقد في الوقت الحالي.

صعوبات حالت دون إتمام الاتفاق

وأكد ميكالي أن هناك بعض الصعوبات والعوائق التي وقفت أمام إتمام الاتفاق خلال المرحلة الحالية، دون الخوض في تفاصيل دقيقة، موضحًا أن هذه الأمور جعلت المفاوضات تتوقف مؤقتًا، رغم وجود رغبة مبدئية لدى الطرفين في الوصول إلى حل يرضي الجميع.

تقدير للترشيح وثقة في المسيرة التدريبية

وأبدى المدرب البرازيلي سعادته الكبيرة بوجود اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك، معتبرًا ذلك تقديرًا لمسيرته التدريبية والخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

تفهم ظروف الزمالك الحالية

وأشار ميكالي إلى أنه يُدرك جيدًا حجم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن هذه المرحلة تحتاج إلى عمل جماعي وصبر من الجميع لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

الاستعداد لخدمة القلعة البيضاء

واختتم ميكالي تصريحاته بالتأكيد على أن تدريب الزمالك شرف لا يحتاج إلى تبرير أو حديث مطول، مشددًا على أنه في حال الوصول إلى اتفاق جاد وواضح، سيكون جاهزًا لتقديم كل ما لديه من أجل خدمة النادي وتحقيق طموحات جماهيره، متمنيًا أن تستكمل المحادثات بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة



