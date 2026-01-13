قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
رياضة

ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي

رباب الهواري

أعرب المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي عن فخره الكبير بترشيح اسمه لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، مؤكدًا أن هذا الترشيح يُعد شرفًا عظيمًا لأي مدرب، نظرًا للتاريخ العريق الذي يمتلكه النادي وجماهيريته الجارفة داخل مصر وخارجها على مستوى القارة الإفريقية.

 وأوضح أن اسم الزمالك وحده كفيل بمنح أي مدرب دافعًا إضافيًا للعمل والطموح.

حقيقة المفاوضات مع الزمالك

وخلال حديثه عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، كشف ميكالي عن وجود تواصل ومحادثات بالفعل مع مسؤولي نادي الزمالك في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي. وأشار إلى أن المفاوضات لم تكن بالقدر الكافي من الجدية التي تضمن إتمام التعاقد في الوقت الحالي.

صعوبات حالت دون إتمام الاتفاق

وأكد ميكالي أن هناك بعض الصعوبات والعوائق التي وقفت أمام إتمام الاتفاق خلال المرحلة الحالية، دون الخوض في تفاصيل دقيقة، موضحًا أن هذه الأمور جعلت المفاوضات تتوقف مؤقتًا، رغم وجود رغبة مبدئية لدى الطرفين في الوصول إلى حل يرضي الجميع.

تقدير للترشيح وثقة في المسيرة التدريبية

وأبدى المدرب البرازيلي سعادته الكبيرة بوجود اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك، معتبرًا ذلك تقديرًا لمسيرته التدريبية والخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

تفهم ظروف الزمالك الحالية

وأشار ميكالي إلى أنه يُدرك جيدًا حجم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن هذه المرحلة تحتاج إلى عمل جماعي وصبر من الجميع لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

الاستعداد لخدمة القلعة البيضاء

واختتم ميكالي تصريحاته بالتأكيد على أن تدريب الزمالك شرف لا يحتاج إلى تبرير أو حديث مطول، مشددًا على أنه في حال الوصول إلى اتفاق جاد وواضح، سيكون جاهزًا لتقديم كل ما لديه من أجل خدمة النادي وتحقيق طموحات جماهيره، متمنيًا أن تستكمل المحادثات بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة


 

