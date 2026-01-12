"سلة الزمالك" يهزم سموحة فى دوري "أليانز"

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره سموحة، بنتيجة 96-79، وذلك فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، في الجولة الثامنة للدور التمهيدي، لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن لبطولة دوري "أليانز" الممتاز.

وجاءت نتائج الفترات كما يلي:

16/20

41/45

67/62

96/79

وشهدت المباراة، اليوم، مشاركة أحمد إسماعيل، لاعب سلة الزمالك، بعد عودته من الإصابة.

وحرص محمد طارق ورامي نصوحي، عضوا مجلس إدارة النادي، على حضور المباراة لمؤازرة وتحفيز الفريق والجهاز .

ومن المقرر أن يواجه فريق سلة الزمالك، نظيره الاتحاد، في المباراة، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة.