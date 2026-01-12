قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أزمة أحمد حمدي تتصاعد في الزمالك.. وبنتايج يرفض العودة

بنتايج
بنتايج

كشف الإعلامي خالد الغندور،  عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بأزمتي أحمد حمدي والمغربي محمود بنتايج، في ظل استمرار الخلافات الإدارية والفنية داخل القلعة البيضاء.


 

وأوضح الغندور خلال برنامج ستاد المحور أن أزمة نشبت مؤخرًا بين أحمد حمدي وأحمد عبدالرؤوف، على خلفية اعتراض اللاعب ورفضه المشاركة، وهو ما ترتب عليه توقيع عقوبة عليه.

 ورغم انتهاء العقوبة، ، إلا أن جون إدوارد المدير الرياضي يرفض مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى الأن.


 

وأضاف أن معتمد جمال، المدير الفني، طلب عودة أحمد حمدي للتدريب الجماعي سواء في مقر النادي بميت عقبة أو على استاد الكلية الحربية، خاصة أنه على دراية كاملة بإمكانيات اللاعب ، لكن جون إدوارد تمسك بموقفه وأبلغ الجهاز الفني برفض عودة اللاعب، مؤكدًا أن الملف لا يزال معلقًا دون قرار نهائي


 

و أشار الغندور إلى أن مسؤولي الزمالك تواصلوا خلال الساعات الماضية مع اللاعب المغربي محمود بنتايج، عقب فسخ عقده من طرف واحد بدعوى مرور المدة القانونية دون حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.


 

وأكد أن إدارة الزمالك فوجئت برفض بنتايج العودة، حيث أبلغهم صراحة أنه لن يعود إلا بتوقيع عقد جديد، معتبرًا نفسه لاعبًا حرًا في الوقت الحالي. في المقابل، ترى إدارة الزمالك أن عقد اللاعب لا يزال ساريًا من الناحية القانونية، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

الزمالك خالد الغندور معتمد جمال جون ادورد

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

انكشاف غرفة سرية تحت سفارة الصين تهدد مركز لندن المالي

انكشاف غرفة سرية تحت سفارة الصين تهدد مركز لندن المالي

المخاطرة الكبرى لإيران أمام تهديدات ترامب: بين ‘Locked and Loaded’ وتصعيد داخلي متصاعد

المخاطرة الكبرى لإيران أمام تهديدات ترامب.. بين Locked and Loaded وتصعيد داخلي متصاعد

السفارة الفرنسية

الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

