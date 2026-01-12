أزمة أحمد حمدي تتصاعد في الزمالك.. وبنتايج يرفض العودة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بأزمتي أحمد حمدي والمغربي محمود بنتايج، في ظل استمرار الخلافات الإدارية والفنية داخل القلعة البيضاء.





وأوضح الغندور خلال برنامج ستاد المحور أن أزمة نشبت مؤخرًا بين أحمد حمدي وأحمد عبدالرؤوف، على خلفية اعتراض اللاعب ورفضه المشاركة، وهو ما ترتب عليه توقيع عقوبة عليه.

ورغم انتهاء العقوبة، ، إلا أن جون إدوارد المدير الرياضي يرفض مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى الأن.





وأضاف أن معتمد جمال، المدير الفني، طلب عودة أحمد حمدي للتدريب الجماعي سواء في مقر النادي بميت عقبة أو على استاد الكلية الحربية، خاصة أنه على دراية كاملة بإمكانيات اللاعب ، لكن جون إدوارد تمسك بموقفه وأبلغ الجهاز الفني برفض عودة اللاعب، مؤكدًا أن الملف لا يزال معلقًا دون قرار نهائي





و أشار الغندور إلى أن مسؤولي الزمالك تواصلوا خلال الساعات الماضية مع اللاعب المغربي محمود بنتايج، عقب فسخ عقده من طرف واحد بدعوى مرور المدة القانونية دون حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.





وأكد أن إدارة الزمالك فوجئت برفض بنتايج العودة، حيث أبلغهم صراحة أنه لن يعود إلا بتوقيع عقد جديد، معتبرًا نفسه لاعبًا حرًا في الوقت الحالي. في المقابل، ترى إدارة الزمالك أن عقد اللاعب لا يزال ساريًا من الناحية القانونية، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة