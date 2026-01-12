الزمالك يصعّد ضد محترف السلة الأمريكي كليانثوني إيرلي بسبب أزمة التدريبات

قرر مسئولو نادى الزمالك التصعيد ضد محترف فريق كرة السلة الأمريكي كليانثونى إيرلى، بعد أزمته الأخيرة مع مدرب الفريق أحمد فوزى خلال مباراة الفريق الماضية أمام الاتصالات بالجولة السابعة من الدورى.

وجاء قرار التصعيد ضد اللاعب بعد تغيبه عن التدريبات أمس، على خلفية الأزمة الماضية، التى نشبت بسبب عدم تنفيذ تعليمات المدير الفني خلال المباراة، ورفض المشاركة في اللقاء خلال الفترتين الثالثة والرابعة.

وكشف مصدر بالزمالك أن النادى لم يفسخ عقد كليانثونى ايرلى حتى الآن، بل أن أزمات اللاعب متكررة، منذ التعاقد معه الشهر الماضى، وعدم حضوره التدريب أمس زاد الأزمة وسيجعل هناك قرار عاجل ضده.

وأضاف المصدر أن الأمريكي كليانثونى إيرلى تسبب في تفاقم الأزمة بعدم حضوره التدريبات، لأنه حال التواجد أمس مع زملاؤه كان سيخفف العقاب لعدم لتنفيذ التعليمات لكن تمسك اللاعب بالتعنت وعدم الانصياع للقرارات والتعليمات بالفريق سيعرضه لعقوبات أكثر تصل إلى فسخ العقد.