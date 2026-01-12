تفوق مصري عالمي.. الأهلي في القمة والزمالك ضمن أنجح أندية العالم

واصل النادي الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات، بعدما تصدّر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب عالميًا، متفوقًا على عمالقة الكرة الأوروبية، وفقًا لتقرير إحصائي حديث.

وأكد التقرير أن الأهلي يحتل المركز الأول عالميًا برصيد 123 لقبًا، ليبتعد عن أقرب ملاحقيه ويؤكد تفوقه التاريخي على أندية كبرى تمتلك ثِقَلًا جماهيريًا وبطوليًا واسعًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأشار التقرير إلى أن نجاح الأهلي لا يرتبط بفترة زمنية محددة، بل يمتد عبر أكثر من قرن من العمل المنظم والاستمرارية، حيث حافظ النادي على حضوره القوي محليًا وقاريًا رغم تغير الأجيال والظروف.

وأوضح أن سجل بطولات الأهلي يعكس هيمنة واضحة على الكرة المصرية والأفريقية، بعدما جمع بين بطولات الدوري والكأس والسوبر محليًا، إلى جانب إنجازاته القارية التي جعلته الاسم الأبرز في تاريخ البطولات الأفريقية.

ولفت التقرير إلى أن الأهلي أصبح نموذجًا عالميًا في الاستقرار الفني والإداري، وهو ما جعله يقف في مصاف الأندية الكبرى، ويُنظر إليه باعتباره النسخة الأفريقية من كبار القارة الأوروبية من حيث عدد البطولات والاستمرارية.

وعلى صعيد الكرة المصرية، لم يغب نادي الزمالك عن المشهد، حيث جاء ضمن قائمة أكثر الأندية تتويجًا في العالم، بعدما حصد 58 لقبًا، ليؤكد حضوره التاريخي ودوره البارز في صناعة المنافسة المحلية، خاصة في مواجهاته الشهيرة أمام الأهلي، والتي تُعد من أقوى الديربيات عالميًا.

وتصدر الأهلي قائمة أكثر 24 ناديًا تتويجًا بالألقاب في العالم، متقدمًا على أندية عريقة من اسكتلندا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا، في تأكيد جديد على القيمة التاريخية للأندية الأفريقية في كرة القدم العالمية.