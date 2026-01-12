قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حقيقة إصابة فينيسيوس جونيور بعد نهائي السوبر الإسباني

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة الحالة البدنية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب مشاركته مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، والذي أُقيم مساء الأحد في مدينة جدة.

وخسر ريال مدريد اللقاء بنتيجة 3-2، رغم الأداء القوي الذي قدمه الفريق، خاصة فينيسيوس الذي خطف الأنظار بعدما سجل هدفًا مميزًا وكان العنصر الأبرز في الهجوم المدريدي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة خروج فينيسيوس من أرض الملعب، وهو ما أثار تساؤلات حول تعرضه لإصابة. إلا أن مدرب الفريق، تشابي ألونسو، أوضح أن اللاعب طلب التبديل بنفسه نتيجة شعوره بالإجهاد.

ووفقًا للتقارير، فإن خروج فينيسيوس لم يكن لأسباب تكتيكية، بل بسبب معاناته من تشنجات عضلية خفيفة، دون وجود أي إصابة قوية أو تمزق. وأكدت المصادر أن الأمر يندرج تحت بند الإرهاق البدني فقط.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركة فينيسيوس في مواجهة ألباسيتي، المقررة يوم الأربعاء المقبل ضمن دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، لا تزال غير محسومة، حيث سيتحدد موقفه النهائي بناءً على مدى تعافيه وجاهزيته البدنية خلال الساعات المقبلة.

وأشادت التقارير بالمستوى الذي قدمه الدولي البرازيلي في الكلاسيكو، مؤكدة أنه كان محور أداء ريال مدريد، وأن هدفه في اللقاء أنهى فترة صيام تهديفي استمرت 153 دقيقة.

كما لفتت إلى أن فينيسيوس لعب دور القائد داخل الملعب في ظل غياب كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي، حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى برشلونة، وكان الأكثر تسديدًا بين لاعبي ريال مدريد بأربع محاولات، إلى جانب كونه الأكثر نجاحًا في المراوغات بنفس العدد.

وعلى صعيد الأرقام، واصل فينيسيوس تألقه في المباريات النهائية، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في 15 مباراة نهائية بقميص ريال مدريد، ليقترب من رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل 10 أهداف في النهائيات.

كما عادل فينيسيوس أرقام كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وبوشكاش في عدد المساهمات التهديفية بالمباريات النهائية، بواقع 16 مساهمة بين تسجيل وصناعة، مع تفوقه من حيث عدد المباريات، إذ احتاج إلى نهائيات أقل للوصول إلى هذا الرقم.

فينيسيوس جونيور كأس السوبر الإسباني ريال مدريد

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

فينيسوس

سيميوني يعتذر لــ فينسيوس بعد واقعة السوبر الإسباني

شوبير

شوبير يكشف تفاصيل موقف توروب من نجوم خط الوسط الأحمر

الزمالك

الزمالك يصعّد ضد محترف السلة الأمريكي كليانثوني إيرلي بسبب أزمة التدريبات

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

