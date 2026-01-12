حقيقة إصابة فينيسيوس جونيور بعد نهائي السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة الحالة البدنية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب مشاركته مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، والذي أُقيم مساء الأحد في مدينة جدة.

وخسر ريال مدريد اللقاء بنتيجة 3-2، رغم الأداء القوي الذي قدمه الفريق، خاصة فينيسيوس الذي خطف الأنظار بعدما سجل هدفًا مميزًا وكان العنصر الأبرز في الهجوم المدريدي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة خروج فينيسيوس من أرض الملعب، وهو ما أثار تساؤلات حول تعرضه لإصابة. إلا أن مدرب الفريق، تشابي ألونسو، أوضح أن اللاعب طلب التبديل بنفسه نتيجة شعوره بالإجهاد.

ووفقًا للتقارير، فإن خروج فينيسيوس لم يكن لأسباب تكتيكية، بل بسبب معاناته من تشنجات عضلية خفيفة، دون وجود أي إصابة قوية أو تمزق. وأكدت المصادر أن الأمر يندرج تحت بند الإرهاق البدني فقط.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركة فينيسيوس في مواجهة ألباسيتي، المقررة يوم الأربعاء المقبل ضمن دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، لا تزال غير محسومة، حيث سيتحدد موقفه النهائي بناءً على مدى تعافيه وجاهزيته البدنية خلال الساعات المقبلة.

وأشادت التقارير بالمستوى الذي قدمه الدولي البرازيلي في الكلاسيكو، مؤكدة أنه كان محور أداء ريال مدريد، وأن هدفه في اللقاء أنهى فترة صيام تهديفي استمرت 153 دقيقة.

كما لفتت إلى أن فينيسيوس لعب دور القائد داخل الملعب في ظل غياب كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي، حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى برشلونة، وكان الأكثر تسديدًا بين لاعبي ريال مدريد بأربع محاولات، إلى جانب كونه الأكثر نجاحًا في المراوغات بنفس العدد.

وعلى صعيد الأرقام، واصل فينيسيوس تألقه في المباريات النهائية، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في 15 مباراة نهائية بقميص ريال مدريد، ليقترب من رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل 10 أهداف في النهائيات.

كما عادل فينيسيوس أرقام كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وبوشكاش في عدد المساهمات التهديفية بالمباريات النهائية، بواقع 16 مساهمة بين تسجيل وصناعة، مع تفوقه من حيث عدد المباريات، إذ احتاج إلى نهائيات أقل للوصول إلى هذا الرقم.