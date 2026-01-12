رسميًا .. الجزائر تلجأ إلى فيفا احتجاجًا على التحكيم في أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا رسميًا، عقب خروج المنتخب الوطني من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وجه من خلاله رسالة طمأنة ودعوة للدعم إلى جماهير الكرة الجزائرية.

وأكد الاتحاد، في بيانه، احترامه لنتيجة المباراة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التحلي بروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يمر بمرحلة إعادة بناء، ويواصل مسار العمل والتطوير استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح البيان أن المرحلة القادمة تتطلب قدرًا كبيرًا من الهدوء والدعم الجماعي، خاصة مع اقتراب مواعيد مهمة خلال أقل من خمسة أشهر، وعلى رأسها تصفيات ونهائيات كأس العالم، معتبرًا أن مساندة الجماهير تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأثنى الاتحاد الجزائري على الروح القتالية والالتزام الذي أظهره اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني طوال مشوار البطولة، معتبرًا أن ما قدموه يستحق التقدير والدعم من الأسرة الكروية الوطنية.

وفي السياق نفسه، أشار الاتحاد إلى وجود تحفظات على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أنها تمس بمصداقية التحكيم الإفريقي ولا تخدم صورة كرة القدم القارية على المستوى الدولي.

وكشف البيان عن توجيه مراسلات رسمية إلى كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مرفقة بشكوى رسمية تتضمن طلب فتح تحقيق حول ما حدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المعمول بها.

واختتم الاتحاد الجزائري بيانه بالتأكيد على استخلاص الدروس من هذه المشاركة القارية، ومواصلة العمل بثبات وإصرار، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والتنظيمية للحفاظ على مكانة المنتخب الوطني بين كبار القارة، موجها الشكر للجماهير ووسائل الإعلام والسلطات العمومية على دعمهم المستمر، ومجددًا ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني وكل القائمين على شؤون كرة القدم الجزائرية.