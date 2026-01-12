قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
رسميًا .. الجزائر تلجأ إلى فيفا احتجاجًا على التحكيم في أمم إفريقيا

إسراء أشرف

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا رسميًا، عقب خروج المنتخب الوطني من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وجه من خلاله رسالة طمأنة ودعوة للدعم إلى جماهير الكرة الجزائرية.

وأكد الاتحاد، في بيانه، احترامه لنتيجة المباراة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التحلي بروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يمر بمرحلة إعادة بناء، ويواصل مسار العمل والتطوير استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح البيان أن المرحلة القادمة تتطلب قدرًا كبيرًا من الهدوء والدعم الجماعي، خاصة مع اقتراب مواعيد مهمة خلال أقل من خمسة أشهر، وعلى رأسها تصفيات ونهائيات كأس العالم، معتبرًا أن مساندة الجماهير تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأثنى الاتحاد الجزائري على الروح القتالية والالتزام الذي أظهره اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني طوال مشوار البطولة، معتبرًا أن ما قدموه يستحق التقدير والدعم من الأسرة الكروية الوطنية.

وفي السياق نفسه، أشار الاتحاد إلى وجود تحفظات على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أنها تمس بمصداقية التحكيم الإفريقي ولا تخدم صورة كرة القدم القارية على المستوى الدولي.

وكشف البيان عن توجيه مراسلات رسمية إلى كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مرفقة بشكوى رسمية تتضمن طلب فتح تحقيق حول ما حدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المعمول بها.

واختتم الاتحاد الجزائري بيانه بالتأكيد على استخلاص الدروس من هذه المشاركة القارية، ومواصلة العمل بثبات وإصرار، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والتنظيمية للحفاظ على مكانة المنتخب الوطني بين كبار القارة، موجها الشكر للجماهير ووسائل الإعلام والسلطات العمومية على دعمهم المستمر، ومجددًا ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني وكل القائمين على شؤون كرة القدم الجزائرية.

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة.. ما هو؟

مونديال 2026

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

