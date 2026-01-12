إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل اقتراب مروان عثمان من الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل صفقة انتقال مروان عثمان الي النادي الاهلي

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مروان عثمان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الأهلي، ويتبقى الاتفاق على الأسماء المُعارة من الأهلي إلى سيراميكا معلومة: طاهر محمد طاهر ليس ضمن الصفقة



وعلى صعيد آخر، كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات جديدة تخص إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك عدة عروض قوية خلال الفترة الحالية. وأوضح أن القيمة المالية لهذه العروض تتجاوز حاجز 300 مليون جنيه، في ظل الاهتمام الكبير بخدماته.





اهتمام خارجي يعكس قيمة اللاعب





واختتم سيف زاهر تصريحاته عبر قناة «أون سبورت» بالتأكيد على أن إمام عاشور تلقى عروضًا من الدوري التركي، إلى جانب عروض أخرى من دوريات خارجية مختلفة. وأشار إلى أن هذا الاهتمام الكبير يعكس القيمة الفنية العالية للاعب، والمستوى المميز الذي يقدمه مع الأهلي، ما يجعله من أبرز لاعبي الوسط في الكرة المصرية حاليًا