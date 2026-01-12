جراديشار يقترب من الرحيل عن الأهلي بقرار فني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن اقتراب رحيل أول لاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الاثنين، إنه تأكد من داخل النادي من تراجع فرص استمرار السلوفيني جراديشار مع الفريق، مشيرًا إلى أن أسهم اللاعب انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



وأضاف أن إدارة الأهلي تعمل حاليًا على تسويق جراديشار بأي طريقة ممكنة، مع البحث عن بديل مناسب لتدعيم الخط الهجومي خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح شوبير أن جراديشار لم ينجح في تعويض الفراغ الذي خلفه رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، رغم حصوله على العديد من الفرص، إلا أن تأثيره الهجومي لم يكن بالمستوى المطلوب.