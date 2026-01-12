بعد تدخل حكيم زياش.. الوداد المغربي يقترب من حسم صفقة سفيان بوفال

اقترب نادي الوداد الرياضي المغربي من إتمام صفقة جديدة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث وصلت المفاوضات مع الدولي المغربي سفيان بوفال إلى مراحل متقدمة، وفقًا لما أوردته تقارير راديو مارس.

وأفاد “راديو مارس” المغربي، أن الوداد قدم عرضًا يتفوق على جميع العروض المنافسة، بقيمة مليون دولار لما تبقى من الموسم، مع تقديم مشروع رياضي مغر يهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بعناصر ذات جودة عالية، في إطار سعي النادي للفوز بكل البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها.

واستغل الوداد العلاقة السابقة بين بوفال وزميله السابق حكيم زياش نجم الفريق الحالي، لإغراء اللاعب بالانضمام.

وجاء اختيار بوفال للوداد بعد انفصاله عن نادي سان جيلواز البلجيكي، حيث أعرب عن رغبته في اللعب بالدوري المغربي، مثلما فعل زياش ونور الدين أمرابط، مفضلاً الانضمام إلى فريق يضمن له المنافسة القارية، خصوصًا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الوداد في حسم السباق أمام منافسيه التقليديين، الرجاء الرياضي والجيش الملكي، اللذين فتحا مفاوضات مع اللاعب، لتصبح الصفقة قريبة من الإعلان الرسمي.