نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
رياضة

بعد تدخل حكيم زياش.. الوداد المغربي يقترب من حسم صفقة سفيان بوفال

سفيان بوفال
سفيان بوفال
إسراء أشرف

اقترب نادي الوداد الرياضي المغربي من إتمام صفقة جديدة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث وصلت المفاوضات مع الدولي المغربي سفيان بوفال إلى مراحل متقدمة، وفقًا لما أوردته تقارير راديو مارس.

وأفاد “راديو مارس” المغربي، أن الوداد قدم عرضًا يتفوق على جميع العروض المنافسة، بقيمة مليون دولار لما تبقى من الموسم، مع تقديم مشروع رياضي مغر يهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بعناصر ذات جودة عالية، في إطار سعي النادي للفوز بكل البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها.

واستغل الوداد العلاقة السابقة بين بوفال وزميله السابق حكيم زياش نجم الفريق الحالي، لإغراء اللاعب بالانضمام.

وجاء اختيار بوفال للوداد بعد انفصاله عن نادي سان جيلواز البلجيكي، حيث أعرب عن رغبته في اللعب بالدوري المغربي، مثلما فعل زياش ونور الدين أمرابط، مفضلاً الانضمام إلى فريق يضمن له المنافسة القارية، خصوصًا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الوداد في حسم السباق أمام منافسيه التقليديين، الرجاء الرياضي والجيش الملكي، اللذين فتحا مفاوضات مع اللاعب، لتصبح الصفقة قريبة من الإعلان الرسمي.

سفيان بوفال بوفال الوداد المغربي الوداد الكونفدرالية

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

فينيسوس

سيميوني يعتذر لــ فينسيوس بعد واقعة السوبر الإسباني

شوبير

شوبير يكشف تفاصيل موقف توروب من نجوم خط الوسط الأحمر

الزمالك

الزمالك يصعّد ضد محترف السلة الأمريكي كليانثوني إيرلي بسبب أزمة التدريبات

بالصور

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

