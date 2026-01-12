قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلى بالك .. رسالة هامة من الداخلية لقائدى السيارات على الطرق
إجازة تصل لـ78 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة للموظفين في 2026
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
رياضة

الزمالك مواليد 2007 يهزم حرس الحدود 2-1 في بطولة الجمهورية

حسن العمدة

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: أحمد محمد علي سينا "هدفين".

وقدم لاعبو الزمالك أداءً متميزًا، منذ بداية الشوط الأول، وهددوا مرمى حرس الحدود أكثر من مرة، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية على حرس الحدود، ونجح أحمد محمد علي "سينا" في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، ثم استمر الضغط لينجح "سينا" في تسجيل الهدف الثاني له والفريق في الدقيقة 57، وبعدها سجل الحدود هدفه الوحيد من خطأ دفاعي، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من: بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء،  وعادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين،  وتامر عبد الحميد "دونجا" وحازم إمام، نائبي المدير الفني للقطاع، وشكري حسن، المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2007 كل من: محمد ثابت مدربًا، عبد العال فراج مدربًا مساعدًا، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، مصطفى عادل معدًا بدنيًا، وسيد جاد مسئولًا للمهمات.

