الزمالك مواليد 2007 يهزم حرس الحدود 2-1 في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: أحمد محمد علي سينا "هدفين".

وقدم لاعبو الزمالك أداءً متميزًا، منذ بداية الشوط الأول، وهددوا مرمى حرس الحدود أكثر من مرة، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية على حرس الحدود، ونجح أحمد محمد علي "سينا" في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، ثم استمر الضغط لينجح "سينا" في تسجيل الهدف الثاني له والفريق في الدقيقة 57، وبعدها سجل الحدود هدفه الوحيد من خطأ دفاعي، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من: بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وعادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا" وحازم إمام، نائبي المدير الفني للقطاع، وشكري حسن، المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2007 كل من: محمد ثابت مدربًا، عبد العال فراج مدربًا مساعدًا، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، مصطفى عادل معدًا بدنيًا، وسيد جاد مسئولًا للمهمات.