أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك

نفى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأخبار المتداولة مؤخرًا حول تقدمه باستقالته من المجلس.

وأوضح سليمان أن هذه الشائعات انتشرت بشكل مفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يتخذ أي قرار بالاستقالة حتى الآن.

الشائعات تنتشر أثناء متابعة مباراة المنتخب

وأكد سليمان أن خبر استقالته وصل إليه أثناء وجوده في النادي، وهو يتابع مباراة المنتخب الوطني، مما جعله يشعر بالدهشة من سرعة انتشار الأخبار المغلوطة.

وأوضح أن هذه الأخبار لم تُنشر من أي مصدر رسمي داخل النادي، بل جاءت نتيجة ترويج بعض الحسابات على السوشيال ميديا.

اللجان تعمل على ترويج المعلومات المغلوطة

أشار سليمان إلى أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي ليس إلا عملًا من بعض اللجان التي تسعى لإثارة البلبلة بين أعضاء المجلس والجماهير، موضحًا أن هذا السلوك غير مسؤول ويهدف إلى خلق حالة من التوتر داخل النادي.

تأكيد الالتزام بمجلس الزمالك

وشدد سليمان على التزامه الكامل بمسؤولياته كعضو مجلس إدارة، مؤكداً أن عمله في خدمة النادي لم يتوقف وأنه مستمر في أداء مهامه بكل جدية.

كما دعا الجماهير الإعلامية إلى توخي الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بأعضاء المجلس، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على صورة النادي.

رسالة للجماهير والإعلام



واختتم سليمان تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير ووسائل الإعلام، مؤكداً أن الأخبار الرسمية حول مجلس الإدارة تأتي فقط من مصادر النادي الموثوقة، وأن أي خبر آخر يجب التعامل معه بحذر حتى التأكد من صحته.



